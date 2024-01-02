Якщо ще наприкінці грудня середня вартість у всьому Києві становила 16 тисяч гривень, то зараз ціна складає вже 16 500 гривень. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані онлайн-платформи оголошень M2bomber.

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Які зараз ціни на оренду квартир у Києві

У Печерському районі ціна традиційно найвища – у середньому складає 32 950 гривень. На другому місці опинився Шевченківський район із середньою орендною вартістю у 24 тисячі гривень. До речі, наприкінці грудня ціна в цьому районі була вищою й становила близько 29 тисяч гривень. На третьому місці зі значним відривом – Солом'янський район із середньою вартістю у 18 тисяч гривень.

У Голосіївському, Дніпровському та Подільському районах ціни можна назвати середніми – це 17 тисяч і 15 тисяч гривень в обох відповідно.

"Найдешевшими" районами для винаймання квартир є Деснянський, Дарницький та Святошинський. Середня вартість у цих районах така:

Деснянський – 10 500 гривень;

Дарницький – 13 950 гривень;

Святошинський – 14 550 гривень.



Актуальні середні ціни на оренду житла в Києві / Дані M2bomber

Яка найдешевша орендна ціна у столиці

Наприкінці грудня з'явилося оголошення про оренду квартири в Голосіївському районі Києва за 3 500 гривень на місяць. Це найдешевша пропозиція, яку можна було знайти на платформі OLX.

Квартира дуже крихітна – її площа становить всього лише 20 квадратних метрів. Проте підступ був не у квадратах, а в житловому стані, хоча помешкання розташоване в новобудові. Жити у квартирі наважиться не кожен.