В Одесі продають квартиру за 1,7 мільйона доларів: погляньте, який вигляд має найдорожче житло

Найдорожча квартира на вторинному ринку Одеси коштує аж 1,7 мільйона доларів. Вона розташована в самому центрі міста, на Катерининській площі.

Площа помешкання за понад 60 мільйонів гривень становить 344 квадратних метри. Житло розташоване на передостанньому поверсі чотириповерхового будинку, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошень платформи OLX.

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Найдорожча квартира в Одесі

У квартирі ж шість кімнат. Теперішні власники облаштували там спальні, вітальню та домашній спортзал. Кухня досить маленька, враховуючи загальну площу помешкання. Вона займає 16 "квадратів".

"Квартира включає 6 просторих кімнат, забезпечуючи безліч можливостей для створення унікального інтер'єру і розміщення всієї вашої родини в комфорті. Якісний євроремонт надає цьому житлу розкішного вигляду, а двостороннє планування дозволяє насолоджуватися чудовим видом на історичну площу", – пише авторка оголошення.

Інтер'єр помешкання / Фото OLX

З фото стає зрозуміло, що в кількох кімнатах немає меблів, тож новим власникам доведеться їх докупити. Дизайн помешкання, очевидно, розробляли самі власники, адже єдиного стилю інтер'єру немає.

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У курортному селі Поляниця продають житловий комплекс, що складається з двох сучасних помешкань. Його вартість становить 2 мільйони 730 тисяч доларів, а це понад 100 мільйонів гривень.

Площа апартаментів становить 420 квадратних метрів. Також у вартість входить приватна спа-зона із сауною та спортзалом і велика тераса-сад.