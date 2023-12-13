Апартаменти розташовані в готелі на останніх дев'ятому та десятому поверхах. Вартість обох помешкань становить 2 мільйони 730 тисяч доларів, а це понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані з платформи оголошень OLX.

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Що пропонують у найдорожчих апартаментах Буковелю

Загальна площа двох помешкань становить 420 квадратних метрів. Одне з них займає 300 "квадратів", а інше – 120 "квадратів". Також у вартість входить приватна спа-зона з великою терасою-садом площею 380 квадратних метрів.

Автор оголошення вказує, що апартаменти є місцем для VIP-відпочинку. У приватній спа-зоні є сауна та спортзал з панорамним краєвидом на гори. На терасі облаштований сад із шезлонгами та джакузі. Також новий власник чи власниця будуть мати персональну закриту автостоянку.

Сучасний інтер'єр помешкань / Фото OLX

В апартаментах є понад 5 кімнат з роздільним плануванням, опалення – централізоване. Помешкання продають мебльованими з необхідною побутовою технікою.

Найдешевша квартира в Східниці

У курортному селищі Східниця здають в оренду квартиру всього за 7 тисяч гривень на місяць. Хоча вартість і так дуже низька, авторка оголошення зазначила, що можливий торг.

Квартира має дві кімнати, кухню, ванну та туалет. Вона в досить гарному стані, враховуючи орендну плату. Помешкання здають на довготривалий термін, тож це чудова можливість для тих, хто хоче відновитися на природі.