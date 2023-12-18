Площадь квартиры более 60 миллионов гривен составляет 344 квадратных метра. Жилье расположено на предпоследнем этаже четырехэтажного дома, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений платформы OLX.

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Самая дорогая квартира в Одессе

В квартире шесть комнат. Нынешние владельцы обустроили там спальни, гостиную и домашний спортзал. Кухня довольно маленькая, учитывая общую площадь дома. Она занимает 16 "квадратов".

"Квартира включает 6 просторных комнат, обеспечивая множество возможностей для создания уникального интерьера и размещения всей вашей семьи в комфорте. Качественный евроремонт придает этому жилью роскошный вид, а двусторонняя планировка позволяет наслаждаться прекрасным видом на историческую площадь", – пишет автор объявления.

Интерьер дома / Фото OLX

С фото становится понятно, что в нескольких комнатах нет мебели, так что новым владельцам придется ее докупить. Дизайн квартиры, очевидно, разрабатывали сами владельцы, ведь единого стиля интерьера нет.

Сколько стоят самые дорогие апартаменты в Буковеле

В курортном селе Поляница продают складывающийся жилой комплекс из двух современных жилищ. Его стоимость составляет 2 миллиона 730 тысяч долларов, а это более 100 миллионов гривен.

Площадь апартаментов составляет 420 квадратных метров. Также в стоимость входит частная спа-зона с сауной и спортзалом и большая терраса-сад.