Дом премиум-класса расположен в селе Черниев в селе Черниев, что возле Ивано-Франковска. Сейчас он является самым дорогим на рынке аренды в Прикарпатье, передает Недвижимость 24, ссылаясь на данные из объявления на OLX.
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Загородный дом за более чем 100 тысяч гривен
Роскошный дом площадью 200 квадратных метров имеет два этажа. В объявлении указано, что он построен с использованием соломы, дерева и других природных материалов.
Эксклюзивное предложение аренды экодома из соломы. Идеальная локация для любителей загородной тихой жизни,
– отмечает авторка.
Часть дома – стеклянная, поэтому в зоне гостиной и в спальне панорамные окна. Интерьер выполнен в современном минималистском стиле по авторскому дизайн-проекту. В комнатах преобладают нейтральные тона, в частности белый, бежевый, серый и коричневый.
Просторные комнаты с роскошным дизайном / Фото OLX
Первый этаж:
- кухня-гостиная;
- гостевой санузел;
- гардеробная;
- котельная.
Второй этаж:
- три отдельные спальни (одну из них дообустроят по пожеланиям арендаторов);
- три балкона;
- ванная комната.
Дом оборудован новой мебелью и техникой. В собственности принадлежит двор на 8 соток и чан.