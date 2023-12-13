Апартаменты расположены в отеле на последних девятом и десятом этажах. Стоимость обоих жилья составляет 2 миллиона 730 тысяч долларов, а это более 100 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные с платформы объявлений OLX.

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Что предлагают в самых дорогих апартаментах Буковеля

Общая площадь двух квартир составляет 420 квадратных метров. Одно из них занимает 300 "квадратов", а другое – 120 "квадратов". Также в стоимость входит частная спа-зона с большой террасой-садом площадью 380 квадратных метров.

Автор объявления указывает, что апартаменты являются местом для VIP-отдыха. В частной спа-зоне есть сауна и спортзал с панорамным видом на горы. На террасе обустроен сад с шезлонгами и джакузи. Также новый владелец или владелица будут иметь персональную закрытую парковку.

Современный интерьер квартир / Фото OLX.

В апартаментах свыше 5 комнат с раздельной планировкой, отопление – централизованное. Дом продают меблированными с необходимой бытовой техникой.

Самая дешевая квартира в Сходнице

В курортном поселке Сходница сдают в аренду квартиру всего за 7 тысяч гривен на месяц. Хотя стоимость и так очень низкая, автор объявления отметила, что возможен торг.

Квартира имеет две комнаты, кухню, ванную и туалет. Она в достаточно хорошем состоянии, учитывая арендную плату. Жилье сдают на длительный срок, так что это отличная возможность для тех, кто хочет восстановиться на природе.