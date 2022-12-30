5 найдорожчих будинків у світі, виставлених на продаж протягом 2022 року

Зростання ставок за іпотечними кредитами призвело до зниження вартості будинків по всьому світу. При цьому аналітики закликають готуватися до нових хвиль здешевлення житлової та комерційної нерухомості.

За даними видання The Economist, падіння цін на житло зачепило щонайменше 9 мегаполісів світу. Ця тенденція також помітна, якщо аналізувати вартість найдорожчого житла. Якщо наприкінці 2021 року рекордсменом стала вілла у Римі вартістю 532 мільйони доларів, зараз максимальний цінник зупинився на позначці у 250 мільйонів доларів.

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Mylestone at Meadow Lane, Нью-Йорк. 175 мільйонів доларів

Маєток на набережній вартістю 175 мільйонів доларів пропонує новим власникам приватний вихід на берегову лінію океану, а також сади з екзотичними рослинами.



Маєток Mylestone at Meadow Lane у Нью-Йорку / Фото Courtesy of Bespoke Luxury Marketing

Сучасний особняк у стилі Тюдорів площею більш як 1 393 метри квадратних – це 11 спалень, 12 ванних кімнат та 4 санвузли з душовими. До того ж тут передбачений окремий котедж для наглядача. Усі меблі в маєтку виконані на замовлення, крім того, в помешканні вже вбудована уся необхідна техніка.

Зовні є достатньо місця для розваг, а також басейн, джакузі, гараж на 5 автомобілів та причал для катання на човнах.

Tarpon Island, Флорида. 218 мільйонів доларів

Штучний острів Тарпон – ще одна пропозиція на елітному ринку житла. Будинок, розташований тут, обіцяють відремонтувати та розширити. За послугу просять 218 мільйонів доларів. Якщо ж покупець погодиться на угоду без ремонту, фінальна ціна становитиме 125 мільйонів доларів.



Будинок на приватному острові / Фото Fernando Lima/Visualize USA

Запланована реконструкція додасть понад 1 672 квадратних метрів житлової площі, гараж на 6 автомобілів та 2 басейни. Окрім будинку покупцю обіцяють освітлений тенісний корт.

Pacific Coast Highway, Каліфорнія. 225 мільйонів доларів

Ця прибережна нерухомість складається 9 споруд. До того ж у вартість входить 5 ділянок землі. Резиденція площею понад 2 320 квадратних метрів нагадує європейський маєток. А одним із її власників був колишній генеральний директор Disney Майкл Ейснер.



Комплекс містить 9 споруд / Фото Anthony Barcelo

Комплекс включає власний тренажерний зал, кілька гостьових будинків та кінотеатр. Останній з'єднаний із басейном підземним тунелем. А до пляжу курсує спеціальний ліфт.

Rutland Gate, Лондон. 238 мільйонів доларів

Цей грандіозний семиповерховий маєток у Великій Британії був проданий за 232 мільйони доларів у 2020 році. Тепер будинок, який раніше віддали за рекордну суму, знову виставили на продаж.



Найдорожче житло у Європі у 2022 році / Фото Wikimedia

Особняк площею майже 5 760 метрів квадратних включає 45 кімнат, які розташовуються на семи поверхах. Крім того, тут є критий басейн і підземний гараж. Попри те, що будинок занепав через попередніх мешканців, продумані деталі, ліпнина та декор сухозлітним золотом зберігаються тут і досі

Пентхаус у Central Park Tower, Нью-Йорк. 250 мільйонів доларів

Найдорожча нерухомість у світі розташована у Нью-Йорку. Цей титул у 2022 році отримав пентхаус у скандальному хмарочосі Central Park Tower, який є найвищою житловою будівлею у світі.



Найдорожчим у 2022 році став пентхаус у найвищій житловій будівлі світу / Фото Serhant.Studios

За триповерховий пентхаус площею 1 629 квадратних метрів просять колосальні 250 мільйонів доларів. У вартість входять сім спалень, вісім ванних кімнат, кілька кухонь і велика відкрита тераса.