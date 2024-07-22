Саме в таких будинках, які на ринку називають "царськими", продають найдорожчі квартири в Києві. Помешкання в новобудовах тим часом на другому місці в рейтингу.

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Скільки коштують найдорожчі квартири столиці

Ключові переваги такого "антикварного" житла у просторому плануванні, товстих метрових стінах, високих стелях, централізованому опаленні і водопостачанні, що важливо під час блекаутів.

Середня вартість однокімнатних "царських" квартир складає 96 тисяч доларів, двокімнатних – 145 тисяч доларів, а трикімнатних – 220 тисяч доларів. Квадратний метр в середньому коштує 2 300 доларів за однокімнатну та 2200 доларів за двокімнатну й трикімнатну.

Оренда в "царському" будинку обійдеться в 40 000 гривень за двокімнатне житло та 53 тисячі гривень за трикімнатне.

У новобудовах та сталінках також дуже дорого

Середня вартість однокімнатної квартири в новобудовах Києва становить 75 тисяч доларів. Двокімнатну та трикімнатну квартиру можна купити за 126 тисяч і 204 тисячі доларів відповідно. Усе залежить від розташування, площі, поверховості тощо.

Оренда в нових будинках обійдеться в 35 тисяч гривень за двокімнатні та 61 тисячу гривень за трикімнатні квартири.

На третьому місці – квартири в сталінках, адже покупці полюбляють їхнє планування та фасад. Такі будинки, як і "царські" зведені переважно в центрі, а також на Лук'янівці, Святошині. Також їх ще можна знайти на Дарниці й ДВРЗ.

Середня вартість двокімнатної квартири в такому будинку – 106 тисяч доларів, а трикімнатної – 150 тисяч. Оренда помешкання в сталінці в середньому коштує 33 000 гривень (двокімнатне) та 42 тисячі гривень (трикімнатні).