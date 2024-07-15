За словами київського рієлтора Олександра Крикніцького, зараз люди просто бояться вкладати кошти у щось дуже дороге. Якщо минулого року ситуація на ринку була ще більш-менш оптимістичною, то у 2024-му – усе зовсім не так.

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Заміські будинки зараз не хочуть купувати

На думку рієлтора, на рішення людей цього року додатково вплинула посилена мобілізація.

У людей відсутнє бачення чіткого майбутнього. Українці бояться вкладати кошти у щось вартісне, не маючи підґрунтя під ногами. Коли немає економічного оптимізму, немає й інвестиційного потенціалу. Був оптимізм минулого року – ринок нерухомості значно пожвавився. Цього року у зв'язку з ситуацією на фронті та новими мобілізаційними правилами превалює песимізм,

– зазначив експерт.

Єдине, що дає періодичне пожвавлення на ринку – це державні житлові програми, які поширюються і на приватні будинки.

"Виділили кошти по "єОселі", "єВідновленню", по житлових постановах для військових – це дало сплеск ринку і місяць угоди є. Перестали виділяти гроші – ринок затих. Червень-липень цього року – сухі місяці: угод немає. Дуже рідко коли з'явиться покупець, у кого є нагальна потреба купити приватний будинок, але це не масовий характер", – поділився Олександр Крикніцький.

До слова, найбільше покупці зараз шукають квартири на нижніх поверхах і з готовим ремонтом.