Найдорожчим містом з 209, які потрапили до рейтингу, виявився Ашґабад (Туркменістан). Київ посів 149 місце.
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ТОП-10 найдорожчих міст світу для іноземних фахівців
- Ашґабад (Туркменістан).
- Гонконг.
- Бейрут (Ліван).
- Токіо (Японія).
- Цюрих (Швейцарія).
- Шанхай (Китай).
- Сінгапур.
- Женева (Швейцарія).
- Пекін (Китай).
- Берн (Швейцарія).
Гонконг посів друге місце / Фото Pixabay
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Де Київ
Українська столиця за дорожнечею життя для іноземних фахівців посіла 149 місце у рейтингу.
Київ опинився на 149 місці з 209 / Фото Pixabay
Найдоступнішими містами стали Бішкек (Киргизстан), Лусака (Замбія), Тбілісі (Грузія).