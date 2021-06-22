Найдорожчим містом з 209, які потрапили до рейтингу, виявився Ашґабад (Туркменістан). Київ посів 149 місце.

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ТОП-10 найдорожчих міст світу для іноземних фахівців

  • Ашґабад (Туркменістан).
  • Гонконг.
  • Бейрут (Ліван).
  • Токіо (Японія).
  • Цюрих (Швейцарія).
  • Шанхай (Китай).
  • Сінгапур.
  • Женева (Швейцарія).
  • Пекін (Китай).
  • Берн (Швейцарія).

Гонконг посів друге місце / Фото Pixabay

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Де Київ

Українська столиця за дорожнечею життя для іноземних фахівців посіла 149 місце у рейтингу.

Київ опинився на 149 місці з 209 / Фото Pixabay

Найдоступнішими містами стали Бішкек (Киргизстан), Лусака (Замбія), Тбілісі (Грузія).