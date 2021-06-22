Названо найдорожчі міста світу для іноземних працівників: на якому місці Київ

Консалтингова компанія Mercer опублікувала рейтинг найдорожчих міст світу. Для цього фахівці оцінили населені пункти за 200 параметрами, включаючи продукти харчування, транспорт, житло, одяг, побутові товари і розваги.

Найдорожчим містом з 209, які потрапили до рейтингу, виявився Ашґабад (Туркменістан). Київ посів 149 місце.

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ТОП-10 найдорожчих міст світу для іноземних фахівців

Ашґабад (Туркменістан).

Гонконг.

Бейрут (Ліван).

Токіо (Японія).

Цюрих (Швейцарія).

Шанхай (Китай).

Сінгапур.

Женева (Швейцарія).

Пекін (Китай).

Берн (Швейцарія).

Гонконг посів друге місце / Фото Pixabay

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Де Київ

! Експерти визнали, що пандемія COVID-19 вплинула на світові тенденції та мобільність. Багато компаній переглянули стратегії управління кадрами й шукають варіанти, як заощадити. Зокрема, це короткострокові відрядження, іноземці, найняті на місцевому рівні та віддалена робота.

Українська столиця за дорожнечею життя для іноземних фахівців посіла 149 місце у рейтингу.

Київ опинився на 149 місці з 209 / Фото Pixabay

Найдоступнішими містами стали Бішкек (Киргизстан), Лусака (Замбія), Тбілісі (Грузія).