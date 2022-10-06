Про це йдеться у жовтневому звіті платформи Casafari Residential Market, яка спеціалізується на європейській нерухомості. Які ще міста увійшли в п'ятірку лідерів – далі.

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Що відомо про дослідження

Аналітики платформи Casafari проаналізували динаміку цін на європейську нерухомість з червня по серпень 2022 та порівняли дані з аналогічним періодом 2021 року. Це допомогло визначити річне зростання вартості житла.

У документі міститься аналіз середньої ціни квадратного метра під час продажу та оренди, а також попит та пропозиція в 5 містах Європи.

В яких містах Європи найдорожче житло

Лідером рейтингу є Париж, де за квадратний метр просять до 12 674 євро.



Найвищі ціни на житло – у Парижі / Фото Unsplash

Лісабон став другим найдорожчим містом для покупки житла в Південній Європі, обігнавши такі міста, як Мілан, Мадрид та Барселону. Середній цінник на квадратний метр у столиці Португалії зріс до 4 817 євро.

У Мадриді, Барселоні та Мілані вартість квадратного метра не перевищує 4 764 євро.

Аналітики зазначають, що в середньому ціни зросли на 2,6% у порівнянні з серпнем 2021 року. При цьому найсильніший стрибок цін зафіксували у Лісабоні та Мадриді – на 5,4% та 5% відповідно.

У Барселоні ціни залишилися стабільними з невеликим зростанням на 0,9%. У Парижі вони впали на 0,6%.

Водночас стрімко подорожчала оренда – у середньому на 13,1% у порівнянні з літом 2021 року. Аналітики пов'язують це зі скороченням пропозицій на ринку. Наприклад у Лісабоні, кількість об'єктів під оренду скоротилася на 52,3%, у Мілані та Барселоні – на 37,2% та 31,6% відповідно, а в Мадриді – на 16,3%.

Лісабон лідирує з показником зростання орендної плати на 23,2%, у Парижі орендувати житло стало дорожче лише на 5%.