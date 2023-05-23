Так у руки зіркової пари Jay-Z і Бейонсе потрапила ця архітектурна перлина Каліфорнії, вартість якої сягнула небачених рекордів у регіоні.

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Скільки коштує будинок знаменитостей

Розкішний оазис у Малібу отримав рекордну оцінку вартості в регіоні, проте це далеко не найдорожчий будинок у Штатах. Працював над створення проєкту один з найвідоміших архітекторів світу, лауреат Прітцкерівської премії Тадао Андо, що також планував будинок Каньє Веста на березі океану.



Унікальний будинок / Фото New York Post

Зіркове подружжя витратило кругленьку суму за будинок у Малібу, площа якого складає 12 000 квадратних метрів, а розташована будівля на 8 акрах. Попередній власник будинку – Вільям Белл-молодший. Це один з найбільших колекціонерів мистецтва у світі. Він витратив 15 років на те, щоб створити цей лот.



Так виглядає бетонна архітектурна споруда / Фото New York Post



Зона для відпочинку / Фото New York Post



Басейн у вишуканому будинку / Фото New York Post

Архітектор, який працював над створенням будинку, головний акцент робив на суцільнобетонних конструкціях. Тут ретельно була спланована і розважальна зона з басейном. Загалом все втілено з використанням 7645 кубічних ярдів бетону.

Будинок з видом на Тихий океан в ексклюзивному анклаві Paradise Cove розташований на вершині скель Малібу. Його вартість складає шалених 200 мільйонів доларів, а разом з унікальним розташуванням та стилем зіркові власники отримали приватну колекцію мистецьких винаходів Белла.

Цікаво, що це вже друга масштабна покупка Jay-Z і Бейонсе нерухомості в штаті. Раніше, у 2017 році, вони купили особняк Bel-Air за 88 мільйонів доларів.