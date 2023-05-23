Так в руки звездной пары Jay-Z и Бейонсе попала эта архитектурная жемчужина Калифорнии, стоимость которой достигла невиданных рекордов в регионе.

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Сколько стоит дом знаменитостей

Роскошный оазис в Малибу получил рекордную оценку стоимости в регионе, однако это далеко не самый дорогой дом в Штатах. Работал над созданием проекта один из самых известных архитекторов мира, лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо, также планировавший здание Канье Веста на берегу океана.



Уникальный дом / Фото New York Post

Звездные супруги потратили кругленькую сумму за дом в Малибу, площадь которого составляет 12 000 квадратных метров, а расположено здание на 8 акрах. Предыдущий владелец дома – Уильям Белл-младший. Это один из величайших коллекционеров искусства в мире. Он потратил 15 лет на создание этого лота.



Так выглядит бетонное архитектурное сооружение / Фото New York Post



Зона отдыха / Фото New York Post



Бассейн в изысканном доме / Фото New York Post

Архитектор, работавший над созданием дома, главный акцент делал на цельнобетонных конструкциях. Здесь была тщательно спланирована и развлекательная зона с бассейном. В общем, все воплощено с использованием 7645 кубических ярдов бетона.

Дом с видом на Тихий океан в эксклюзивном анклаве Paradise Cove расположен на вершине скал Малибу. Его стоимость составляет 200 миллионов долларов, а вместе с уникальным расположением и стилем звездные владельцы получили частную коллекцию художественных изобретений Белла.

Интересно, что это уже вторая масштабная покупка Jay-Z и Бейонсе недвижимости в штате. Ранее, в 2017 году, они купили особняк Bel-Air за 88 миллионов долларов.