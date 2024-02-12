"Для вибагливих клієнтів": скільки коштує та який вигляд має найдорожчий будинок у Львові

Вартість цього будинку у Франківському районі Львова просто шокує. Автор оголошення вказує, що житло, зрештою, не для всіх, а для "вибагливих клієнтів, які цінують естетику та якість".

Елітний будинок розташований на вулиці Нагірних. Його збудували за авторським проєктом та здали в експлуатацію у 2008 році. Вартість житла становить 1,47 мільйона доларів, що в гривнях буде близько 56 мільйонів. Наразі це найдорожчий будинок на ринку Львова, повідомляє 24 Канал, проаналізувавши оголошення на платформі OLX.

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Який вигляд має найдорожчий будинок у Львові

Житло площею 290 метрів квадратних вміщує головну спальню з гардеробом і ванною кімнатою, дві додаткові спальні із санвузлами, вітальню та кухню. Автор оголошення пише, що в дизайні використано лише якісні та дорогі матеріали іноземних виробників. Проте сам чимось особливим інтер'єр не вирізняється.

В основних кімнатах встановлена тепла підлога; серед інших технічних особливостей – система охоронно-пожежної сигналізації та телебачення, автоматична система сутінкового освітлення та поливу надворі.

Сучасний інтер'єр будинку / Фото OLX

До власності належить озеленена ділянка площею 12 сотих. Надворі власники облаштували криту зону барбекю та відкриту терасу.

Які ціни на квартири у Львівській області

Протягом січня вартість житла на Львівщині здебільшого зросла. Середня ціна за квадрат у новобудовах становить 40 526 гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат), а це +2,3% за місяць.

На вторинному ринку однокімнатна квартира коштує приблизно 66 400 доларів. За січень вартість знизилася на 0,37%, тобто фактично не змінилася. Далі ціни розподілилися так: двокімнатна – 91 165 доларів (+2,25%), трикімнатна – 112 638 доларів (+0,64%), чотирикімнатна – 168 248 (+1,59%).