Найдорожчий у всьому штаті: як виглядає будинок у Пенсільванії за 29 мільйонів доларів

У найдорожчому будинку в Пенсільванії, здається, кожен знайде щось для себе. Від ігрового майданчика в курортному стилі, басейну просто неба і до затишного винного погребу.

Особняк у європейському стилі розташований у Кенонсбурзі. Площа власності становить приблизно 1860 квадратних метрів. Таку величезну нерухомість на території відокремленого заповідника продають за 28,8 мільйона доларів.

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Будинок на приватній площі розміром 44 гектари

Востаннє нерухомість переходила з рук в руки у 2008 році за 5,1 мільйона доларів. Будівництво маєтку повністю завершили в 2011 році.

Агентка з нерухомості Кім Ангіуллі порівнює його з "дивовижним англійським маєтком" і каже, що вона закохалася в це місце, щойно проїхала через його залізні ворота.

"За ним ретельно доглядають, а територія вражаюча. Коли я вперше зайшла у будинок, у мене побігли мурашки по шкірі", – поділилася агентка.

Розкішний інтер'єр, у якому переважає класичний стиль / Фото Peter Theis

Крім шести спалень і кухні, у будинку є чудова кімната з 8-метровою стелею, більярдна, кінотеатр і навіть танцювальний майданчик. На нижньому рівні облаштований льох, де є 2000 пляшок вина.

Якщо кінний спорт – не ваше захоплення, є інші місця, де можна насолодитися дозвіллям на природі. Наприклад, поле для гри в гольф і чудовий наземний басейн .

"У власності необмежений потенціал, і мені подобається той факт, що там можна робити так багато речей. Кожен сантиметр будинку продуманий, і нудьгувати тут ніколи не доведеться", – каже агентка.



Нерухомість з висоти пташиного польоту / Фото Peter Theis