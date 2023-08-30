Особняк в европейском стиле расположен в Кенонсбурге. Площадь собственности составляет около 1860 квадратных метров. Такую огромную недвижимость на территории обособленного заповедника продают за 28,8 миллиона долларов.

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Дом на частной площади размером 44 гектара

В последний раз недвижимость переходила из рук в руки в 2008 году за 5,1 миллиона долларов. Строительство поместья полностью завершили в 2011 году.

Агент по недвижимости Ким Ангиулли сравнивает его с "удивительным английским имением" и говорит, что она влюбилась в это место, как только проехала через его железные ворота.

"За ним тщательно ухаживают, а территория впечатляющая. Когда я впервые зашла в дом, у меня побежали по коже муравьи", – поделилась агентка.

Роскошный интерьер, в котором преобладает классический стиль / Фото Peter Theis

Кроме шести спален и кухни, в доме есть отличная комната с 8-метровым потолком, бильярдная, кинотеатр и даже танцевальная площадка. На нижнем уровне обустроен погреб, где есть 2000 бутылок вина.

Если конный спорт – не ваш увлечение, есть другие места, где можно насладиться досугом на природе. Например, поле для игры в гольф и отличный наземный бассейн.

"В собственности неограниченный потенциал, и мне нравится тот факт, что там можно делать так много вещей. Каждый сантиметр дома продуман, и скучать здесь никогда не придется", – говорит агент.



Недвижимость с высоты птичьего полета / Фото Peter Theis