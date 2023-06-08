Найдорожчий будинок Род-Айленда: погляньте, чи справді він такий особливий

Вражаючий маєток на березі океану у Вестерлі, Род-Айленд яскраво з'явився на ринку. Ціна нерухомості встановить новий рекорд у штаті.

Розкішний будинок хочуть продати за 19 995 000 доларів. Дім має площу 462 квадратних метрів. Його збудували ще в 1930 році.

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Будинок коштував ще більше

Поважний маєток спочатку виставили на продаж за 32,5 мільйона доларів минулого року. Однак ціну зменшили, і агенти з нерухомості вважають це правильним рішенням.

З роками інтер'єр оновили, але його історичний шарм залишився. Просторе фоє вирізняється чудовими дерев'яними виробами ручної роботи. Від обшитих деревом стін до двоповерхового великого салону – деталі будинку додають розкоші.

"Деревообробка в усьому домі справді вражає, і все це зроблено вручну. Його розташування є найбільшою перевагою, оскільки він розміщений на березі океану. Є прекрасний пляж, який тягнеться від берегової лінії Вікапауг до маяка Вотч Хілл, – каже агент з продажу.

Інтер'єр будинку вишуканий, а кімнати добре освітлені / Фото Realtor

У головному будинку є чотири спальні, а в гостьових – ще дві. Одна спальня розташована на першому поверсі разом із просторою сімейною кімнатою та баром.

На верхньому поверсі є кабінет і ще три спальні, серед яких розкішний первинний люкс із власною терасою. Основна ванна кімната має дві раковини, окрему скляну душову кабіну та багато вікон.

Надворі облаштована альтанка, є сад і гараж на три авто.