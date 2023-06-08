Роскошный дом хотят продать за 19,995 млн долларов. Дом имеет площадь 462 квадратных метров. Его выстроили еще в 1930 году.

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Дом стоил еще больше

Почтенное имение сначала выставили на продажу за 32,5 миллиона долларов в прошлом году. Однако цену снизили, и агенты по недвижимости считают это правильным решением.

С годами интерьер был обновлен, но его исторический шарм остался. Просторное фойе отличается великолепными деревянными изделиями ручной работы. От обшитых деревом стен до двухэтажного большого салона – детали дома придают роскошь.

"Деревообработка во всем доме действительно впечатляет, и все это сделано вручную. Его расположение является наибольшим преимуществом, поскольку он расположен на берегу океана. Есть прекрасный пляж, который тянется от береговой линии Викапауг до маяка Уотч Хилл", – говорит агент по продажам.

Интерьер дома изыскан, а комнаты хорошо освещены / Фото Realtor

В главном доме есть четыре спальни, а в гостевых – еще две. Одна спальня расположена на первом этаже вместе с просторной семейной и баром.

На верхнем этаже есть кабинет и еще три спальни, среди которых роскошный первичный люкс с собственной террасой. Основная ванная комната состоит из двух раковин, отдельной стеклянной душевой кабины и многих окон.

На дворе обустроена беседка, есть сад и гараж на три авто.