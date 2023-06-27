"Будинок чудовий. Це можна зрозуміти лише після того, коли ви зайдете та відчуєте якість на дотик. Куди не глянь у всьому будинку червоне дерево. Сюди вклали багато", – каже агент з лістингу Біллі Долан. Розкішний маєток продають за 65 мільйонів доларів.

Зверніть увагу У чому різниця між житлом комфорт і бізнес-класу: пояснюємо на прикладах

Унікальний маєток в Г'юстоні

"Знайти житлову ділянку землі площею дев'ять акрів у цьому місці в Г'юстоні майже неможливо", – пояснює Долан. Будинок оточений затокою, тому тут є водні об'єкти та неймовірні краєвиди. З вікон видно міський пейзаж, а до центру міста можна доїхати за кілька хвилин. Це першокласне житлове місце.

Дім оточує затока / Фото Simon Berlyn

Головний будинок вміщує шість спалень і вісім ванних кімнат. Кожна деталь виготовлена з якісних і дорогих матеріалів. Наприклад, вапняк для зовнішнього облицювання зі сталевим каркасом видобули з того самого кар'єру в Індіані, який постачав камінь для Пентагону.

Вишуканий інтер'єр у кожній кімнаті / Фото Simon Berlyn

Гостьовий будиночок площею 325 квадратних метрів із двома спальнями має власний басейн. У власності також є п'ять демонстраційних автогаражів, два басейни, скляний ліфт, кухня просто неба та багато місця для розваг.

Окрема бібліотека / Фото Simon Berlyn

Відпочинкова зона / Фото Simon Berlyn