"Дом прекрасный. Это можно понять только после того, когда вы зайдете и почувствуете качество на ощупь. Куда ни глянь во всем доме красное дерево. Сюда вложили много", – говорит агент по листингу Билли Долан. Роскошное поместье продают за 65 миллионов долларов.

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Уникальное имение в Хьюстоне

"Найти жилой участок земли площадью девять акров в этом месте в Хьюстоне почти невозможно", – объясняет Долан. Дом окружен заливом, поэтому здесь есть водные объекты и невероятные виды. Из окон виден городской пейзаж, а в центр города можно доехать через несколько минут. Это первоклассное жилое место.

Дом окружает залив / Фото Simon Berlyn

Главный дом вмещает шесть спален и восемь ванных комнат. Каждая деталь сделана из качественных и дорогих материалов. Например, известняк для наружной облицовки со стальным каркасом добыли из того же карьера в Индиане, который снабжал камень для Пентагона.

Изысканный интерьер в каждой комнате / Фото Simon Berlyn

Гостевой домик площадью 325 квадратных метров с двумя спальнями имеет собственный бассейн. В собственности также есть пять демонстрационных автогаражей, два бассейна, стеклянный лифт, кухня под открытым небом и много места для развлечений.

Отдельная библиотека / Фото Simon Berlyn

Зона отдыха / Фото Simon Berlyn