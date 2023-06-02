Попередні власники капітально відремонтували будинок, тому він в ідеальному стані. Особняк продають за 60 мільйонів доларів.

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Найдорожчий будинок штату Техас

Особняк площею 2516 квадратних метрів вміщує десять просторих спалень та дванадцять ванних кімнат. Серед них – відпочинковий комплекс площею 445 квадратних метрів зі спеціально побудованим домашнім кінотеатром, а також гостьовий будинок площею 278 квадратних метрів.

"Вся нерухомість приголомшлива. У кожній кімнаті є щось, що змушує вас зупинитися, щоб оцінити неперевершену майстерність і дизайн", – каже агент з лістингу Мішелен Гелбрейт.

Кожна кімната по-особливому розкішна / Фото Realtor

Теперішні власники витратили три роки на реставрацію маєтку. Проте багато оригінальних деталей вони зберегли. Серед них є, наприклад, бібліотека 1820-х років, яку придбали в Європі.

Тільки величезний основний люкс з терасою займає 278 квадратних метрів. На нижньому рівні є медіакімната, спортзал, сейф і кілька винних залів.

Будинок розташований на помітній площі 15 акрів у районі Престон-Холлоу. Надворі є освітлений вертолітний майданчик, оранжерея, тенісний корт і "басейн розміром із заміський клуб". Також на території є пішохідні стежки, струмок і навіть водоспад. Поблизу ви не знайдете нічого подібного.



Вертолітний майданчик / Фото Realtor

Величезний басейн надворі / Фото Realtor