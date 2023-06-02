Предыдущие владельцы капитально отремонтировали дом, поэтому он находится в идеальном состоянии. Особняк продают за 60 миллионов долларов.
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Особняк площадью 2516 квадратных метров вмещает десять просторных спален и двенадцать ванных комнат. Среди них – комплекс отдыха площадью 445 квадратных метров со специально построенным домашним кинотеатром, а также гостевой дом площадью 278 квадратных метров.
"Вся недвижимость потрясающая. В каждой комнате есть что-то, что заставляет вас остановиться, чтобы оценить непревзойденное мастерство и дизайн", – говорит агент по листингу Мишелен Гелбрейт.
Каждая комната по-особому роскошна / Фото Realtor
Нынешние владельцы потратили три года на реставрацию поместья. Однако многие оригинальные детали они сохранили. Среди них есть, например, библиотека 1820-х годов, которую приобрели в Европе.
Только большой основной люкс с террасой занимает 278 квадратных метров. На нижнем уровне есть медиакомната, спортзал, сейф и несколько винных залов.
Дом расположен на заметной площади 15 акров в районе Престон-Холлоу. На дворе есть освещенная вертолетная площадка, оранжерея, теннисный корт и "бассейн размером с загородный клуб". Также на территории есть пешеходные тропы, ручей и даже водопад. Поблизости вы не найдете ничего подобного.
Вертолетная площадка / Фото Realtor
Огромный бассейн на улице / Фото Realtor