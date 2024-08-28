Гараж площею 303 квадратних метри з'явився у продажі в березні 2020 року. Колись його використовувати як житло.

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Гараж за величезні гроші

Це приміщення раніше було житлом для F-секцій Управління спеціальних операцій під час Другої світової війни. А зараз це, ймовірно, найдорожче місце для паркування авто у світі. У доларах його вартість сягає майже мільйона.

Вхід у гараж / Фото Media Drum Images

За даними Rightmove, у 2023 році середня вартість нерухомості в Лондоні становила 724,7 фунтів стерлінгів. Квартири продавали за більш ніж 566 тисяч, а таунхауси – за понад 820 тисяч.



Гараж за майже мільйон доларів / Фото Media Drum Images

Тобто цей гараж коштує більше за повноцінну квартиру. Хоча його площі вистачить всього лише для паркування двох авто середнього розміру.