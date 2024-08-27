Скляна ванна кімната розташована ще й у головній спальні. На фото видно, що там є душ і туалет. З кімнати для усамітнення зробили справжню "оглядову кімнату".

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Будинок зі скляною ванною кімнатою

Оголошення про продаж терасного будинку розмістили на онлайн-платформі нерухомості Rightmove. Його хочуть продати за 425 тисяч фунтів стерлінгів.

Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла. Мовляв, його переробили відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити "більш особливим".



Спальня зі скляною ванною кімнатою / Фото RightMove

За словами агентів, незвичайне планування розробили для того, щоб майбутні власники могли милуватися краєвидами. Адже вікна у головній спальні виходять на річку Венсум. Користувачам це дизайнерське рішення однаково не подобається.

Сам будинок має такий вигляд, ніби він розташований у приголомшливому місці з прекрасним краєвидом, тому я клацнула на нього. Туалет став для мене сюрпризом – я двічі перевела погляд на нього, і мені довелося збільшити масштаб, щоб подивитися ще раз. Я не впевнена, що хотіла б жити з такою ванною, і мій партнер теж був у шоці від неї,

– написала 50-річна Сара.



У ванній кімнаті є душ і туалет / Фото RightMove

З жінкою погодилося багато користувачів, написавши, що не змогли б нормально користуватися ванною.

"Я всупереч усьому сподіваюся, що це таке скло, яке чарівним чином стає матовим після клацання вимикача", "У мене був такий у готельному номері в Берліні. Було дивно, навіть коли я був єдиним мешканцем", – написали коментатори.