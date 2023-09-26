Найдорожчий будинок у Колорадо: скільки коштує та який має вигляд

Цей будинок в Аспені визнали найдорожчим житлом станом на зараз у всьому штаті. Власність розташована в прекрасному місці, що оточене горами та водою.

Хоча нерухомість називають одним будинком, тут їх три. Разом вони коштують захмарні 105 мільйонів доларів. Однак будинки можна придбати окремо: основний маєток – за 72 мільйони доларів, а інші два – за 33 мільйони доларів.

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Чарівний комплекс у горах біля річки

Власність розташована вздовж річки Форк на ділянці площею 3,4 гектара. Основний маєток вміщує аж вісім спалень та тринадцять ванних кімнат. Гостьовий будинок має дві спальні, а будинок наглядача вміщує одну кімнату.

Екстер'єр маєтку / Фото Realtor

Розташування на березі річки – головна перевага комплексу, вважають агенти з лістингу. "Там чудово, спокійно та красиво, а навколо вас природа", – кажуть агенти.



Комплекс розташований біля річки / Фото Realtor

Головний маєток має площу понад 1560 квадратних метрів. Його збудували 10 років тому з найкращих матеріалів: шліфованого сайдингу з ялиці, блакитного граніту, онікса з підсвічуванням, білого мармуру. Панелі та шафи виготовлені з рифтового дуба.

В інтер'єрі поєднали класичний та сучасний стилі / Фото Realtor

У будинку є власна винна кімната, а також медіакімната з панорамними вікнами, звідки видно захопливі краєвиди. Його можна використовувати як первинне, так і вторинне житло. Поруч з комплексом розташовані багато інших будинків. Дехто з власників справді живе в горах на постійній основі.