Хотя недвижимость называют одним домом, здесь их три. Итого они стоят заоблачные 105 миллионов долларов. Однако дома можно приобрести отдельно: основное поместье – за 72 миллиона долларов, а остальные два – за 33 миллиона долларов.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

Волшебный комплекс в горах у реки

Собственность расположена вдоль реки Форк на участке площадью 3,4 гектара. Основное имение вмещает восемь спален и тринадцать ванных комнат. Гостевой дом имеет две спальни, а дом смотрителя вмещает одну комнату.

Экстерьер имения / Фото Realtor

Расположение на берегу реки – главное преимущество комплекса, считают агенты по листингу. "Там отлично, спокойно и красиво, а вокруг вас природа", – говорят агенты.



Комплекс расположен у реки / Фото Realtor

Главное имение имеет площадь более 1560 квадратных метров. Его построили 10 лет назад из лучших материалов: шлифованного сайдинга из пихты, голубого гранита, оникса с подсветкой, белого мрамора. Панели и шкафы сделаны из рифтового дуба.

В интерьере объединили классический и современный стиль / Фото Realtor

В доме есть собственная винная комната, а также медиакомната с панорамными окнами, откуда видны увлекательные виды. Его можно использовать как первичное, так и вторичное жилище. Рядом с комплексом расположены многие другие дома. Некоторые владельцы действительно живут в горах на постоянной основе.