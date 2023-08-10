Будинок майже за 140 мільйонів доларів: чи вартий він таких колосальних грошей

Ця нерухомість у Коннектикуті потрапила в заголовки газет, як тільки з’явилася на ринку. Нещодавно її продали за приголомшливі 138,8 мільйона доларів.

Тепер це офіційно найдорожчий будинок у Коннектикуті. Маєток розташований на приватному півострові і колись мав титул найдорожчого будинку в США. Від нього до центру Мангеттена всього лише 56 кілометрів.

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Розкішний будинок продавали за ще вищою ціною

Особняк розташований на ділянці площею 50 акрів (близько 20 гектарів) та на висоті 12 метрів над водою. Цікаво, що в лютому цього року його продавали за ще вищу ціну – 150 мільйонів доларів.

"Будинок Copper Beech – це перлина узбережжя Грінвіча. Це неймовірний комплекс з усією можливою розкішшю для вишуканого відпочинку та роботи", – пишуть агенти з лістингу.

Відомо, що особняк збудували ще у 1898 році, а пізніше його ретельно відреставрували за сучасними стандартами. Головний будинок має площу 1255 квадратних метрів та вміщує вісім спалень і вісім ванних кімнат.

Чудовий будинок з елегантним інтер'єром / Фото Sotheby's International Realty

На початку підʼїзної дороги є дві вежі у стилі французького Відродження завдовжки 550 метрів. На території будинку стоїть каретна будка, також є будиночок біля басейну, сторожка та дві оранжереї.

Басейн, трав'яний тенісний корт, яблуневий сад, огороджені сади та два приватні пляжі – це все також належить до власності. Ви навіть можете вирушити на пікнік на приватний острів – це ще один шикарний привілей, який повпливав на популярність будинку.