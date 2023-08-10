Теперь это официально самый дорогой дом в Коннектикуте. Имение расположено на частном полуострове и когда-то имел титул самого дорогого дома в США. От него до центра Мангеттена всего 56 километров.

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Роскошный дом продавали по еще более высокой цене

Особняк расположен на участке площадью 50 акров (около 20 гектаров) и на высоте 12 метров над водой. Интересно, что в феврале этого года его продавали еще более высокой ценой – 150 миллионов долларов.

"Дом Copper Beech – это жемчужина побережья Гринвича. Это невероятный комплекс со всей роскошью для изысканного отдыха и работы", – пишут агенты по листингу.

Известно, что особняк был построен еще в 1898 году, а позже его тщательно отреставрировали по современным стандартам. Главный дом имеет площадь 1255 квадратных метров и вмещает восемь спален и восемь ванных комнат.

Прекрасный дом с элегантным интерьером / Фото Sotheby's International Realty

В начале подъездной дороги есть две башни в стиле французского Возрождения длиной 550 метров. На территории дома стоит каретная будка, также есть домик у бассейна, сторожка и две оранжереи.

Бассейн, травяной теннисный корт, яблоневый сад, огражденные сады и два частных пляжа – это также относится к собственности. Вы даже можете отправиться на пикник на частный остров – это еще одна шикарная привилегия, повлиявшая на популярность дома.