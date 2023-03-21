Ці сміливці вирішили втілити свої оригінальні ідеї, не маючи жодного професійного досвіду. Що з цього вийшло, дивіться далі.
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Дизайнерські рішення, які ви точно не захочете повторити
Ванна, яка зібрала всі можливі стилі та ідеї, виявилась не таким вже й успішним проєктом
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Любові багато не буває… Чи все ж буває?
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Дизайн, від якого паморочиться у голові
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Якщо простору мало, можна зробити квартиру-студію, але не таку
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Відчутний ну дуже авторський стиль дизайнера
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З плануванням виникли деякі проблеми, тож туалет довелось робити прямо посеред сходового майданчика
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Власники цього будинку справжні поціновувачі святкових декорацій
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Анімалістичний принт виглядає застаріло не лише на лосинах
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Спускатись такими сходами напевно "дуже зручно"
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Кухня, на якій потрібно ще зловити рівновагу
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Не надто вдалий спосіб повторного використання старих джинсів
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Колорблокінг перейшов усі прийнятні кордони і опинився на цій кухні
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Кімната справжньої поціновувачки фарфору і божевілля
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Розслабитись у таких чотирьох стінах буде ще тим випробуванням
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Цей дизайнер полюбляє експериментувати не лише з кольорами, а й принтами
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