Коли за справу беруться аматори: найгірші дизайнерські рішення всіх часів

21 березня 2023, 22:37
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Джерело:

Boredpanda

Якщо ви досі думаєте, що економити на дизайнері – це хороша ідея, спішимо вас переконати у протилежному.

Ці сміливці вирішили втілити свої оригінальні ідеї, не маючи жодного професійного досвіду. Що з цього вийшло, дивіться далі. 

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Автор: Ірина Бенцак