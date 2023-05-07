Чи бачили ви коли-небудь грибний дім або житло в стилі луна-парку? Погляньте на ці шість химерних будиночків, які вражають незвичайністю.

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Грибний будинок в Остіні, штат Техас, США

Цей будинок у формі гриба, побудований у стилі 1970-х років, ідеально вписується в ландшафт. Він розташований уздовж озера Тревіс в Остіні і не перестає дивувати своїм химерним дизайном.

Грибний будинок / Фото En-vols

Купольний будинок у Портленді, штат Орегон, США

Цей будинок поблизу Портленда, штат Орегон, має багато назв: Будинок Хоббіта, Будинок Зоряних воєн, Будинок Купола. Він спроєктований голландським художником Франциско Рейнерсом у 1978 році та має дев'ять куполів, з'єднаних дахом.

Після смерті художника в 1996 році нові власники виявили кілька таємних проходів, які Франсиско Рейнерс облаштував у будинку.

Дім у формі куполів / Фото En-vols

Луна-парк в Нью-Джерсі, США

Рікі Боскаріно з родини художників і ремісників вирішив сам створити будинок своєї мрії. Барвистий, креативний, наче з фантастичної казки – Луна-парк не схожий на будь-який інший дивакуватий дім, хоч їх є безліч.

Для створення цього унікального будинку Рікі використав метал, глину, скло та дерево.

Дім у стилі луна-парку / Фото En-vols

Блумхаус в Остіні, штат Техас, США

Архітектор Чарльз Харкер дав волю своїй творчості, проєктуючи цей будинок посеред лісу. Він хотів відтворити форми, які зустрічаються в природі, тому в цьому будинку немає жодної прямої лінії.

Чарльз Хакер створив будинок з пінополіуретану та цементної штукатурки. Сьогодні унікальний дизайн продовжує захоплювати перехожих.

Дім має форми, які створила природа / Фото En-vols

Дім-літак у Г'юстоні, штат Техас, США

Джо Екслайн був зачарований телесеріалом 1970-х "Чарівник", у якому ілюзіоніст Ентоні Блейк розкривав злочини, живучи в літаку. І тому, ставши дорослим, він вирішив жити, як головний герой серіалу.

Тут є все: вітальня, ванна, кухня та спальні. Навіть сад Джо Екслайна має авіаційну тематику з терміналом аеропорту та мініатюрною диспетчерською вежею.

Дім-літак / Фото En-vols

Перевернутий будинок у Трассенгайде, Німеччина

Польські архітектори Клаудіуш Голос і Себастьян Мікіцюк побудували цей перевернутий будинок у Німеччині в рамках проєкту під назвою "Світ навиворіт". Щоб дати відвідувачам "інший погляд на повсякденні речі".

Будинок також перевернений всередині з диваном, столом, кухонними меблями і навіть рослинами, підвішеними до "стелі". Житло як дивує відвідувачів, так і дезорієнтує.

Будинок "догори ногами" / Фото En-vols