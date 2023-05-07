Видели ли вы когда-нибудь грибной дом или жилище в стиле луна-парка? Взгляните на эти шесть причудливых домиков, поражающих необычностью.

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Грибной дом в Остине, Техас, США

Это здание в форме гриба, построенное в стиле 1970-х годов, идеально вписывается в ландшафт. Он расположен вдоль озера Тревис в Остине и не перестает удивлять своим причудливым дизайном.

Грибной дом / Фото En-vols

Купольный дом в Портленде, Орегон, США

Этот дом вблизи Портленда, штат Орегон, имеет много названий: Дом Хоббита, Дом Звездных войн, Дом Купола. Он спроектирован голландским художником Франциско Рейнерсом в 1978 году и имеет девять куполов, соединенных крышей.

После смерти художника в 1996 году новые владельцы обнаружили несколько секретных проходов, которые Франсиско Рейнерс обустроил в доме.

Дом в форме куполов / Фото En-vols

Парк-луна в Нью-Джерси, США

Рики Боскарино из семьи художников и ремесленников решил сам создать здание своей мечты. Красочный, креативный, словно из фантастической сказки – Луна-парк не похож на любой другой чудаковатый дом, хотя их множество.

Для создания этого уникального дома Рики использовал металл, глину, стекло и дерево.

Дом в стиле луна-парка / Фото En-vols

Блумхаус в Остине, Техас, США

Архитектор Чарльз Харкер дал волю своему творчеству, проектируя это здание посреди леса. Он хотел воспроизвести формы, встречающиеся в природе, поэтому в этом доме нет ни одной прямой линии.

Чарльз Хакер создал дом из пенополиуретана и цементной штукатурки. Сегодня уникальный дизайн продолжает увлекать прохожих.

Дом имеет формы, созданные природой / Фото En-vols

Дом-самолет в Хьюстоне, штат Техас, США

Джо Экслайн был очарован телесериалом 1970-х "Волшебник", в котором иллюзионист Энтони Блэйк раскрывал преступления, живя в самолете. Для этого, став взрослым, он решил жить, как главный герой сериала.

Здесь есть все: гостиная, ванная, кухня и спальни. Даже сад Джо Экслайн имеет авиационную тематику с терминалом аэропорта и миниатюрной диспетчерской башней.

Дом-самолет / Фото En-vols

Перевернутый дом в Трассенхайде, Германия

Польские архитекторы Клаудиуш Голос и Себастьян Микицюк построили этот перевернутый дом в Германии в рамках проекта под названием "Мир наизнанку". Чтобы дать посетителям "другой взгляд на повседневные вещи".

Дом также перевернут внутри с диваном, столом, кухонной мебелью и даже растениями, подвешенными к "потолку". Жилье как удивляет посетителей, так и дезориентирует.

Дом "вверх ногами" / Фото En-vols