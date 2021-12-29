Найкращі архітектурні проєкти 2021 року за версією видання Dwell

У рамках міжнародного конкурсу Dwell Design Awards, який щорічно проводиться виданням Dwell, було названо найкращі архітектурні та дизайнерські рішення. Переможці обиралися серед проєктів, опублікованих на сайті впродовж 2021 року.

Функціональність та естетизм оцінювали з урахуванням цілого комплексу вимог. За словами суддівської колегії, проєкти-переможці відрізняються раціональним підходом та оптимізмом щодо майбутнього.

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Номінація "Житловий будинок"

Переможець: Будинок Casa Ter, Каталонія. Архітектура – студія Mesura

Проєкт Casa Ter, Каталонія / Фото Dwell

Іспанська архітектурна студія Mesura спроєктувала заміський будинок у сільській місцевості Каталонії для сім'ї з п'яти осіб, використовуючи регіональні традиції та кустарні методи будівництва, а також тутешні матеріали для створення екологічно чистого житла, що гармонує з ландшафтом. Крім пасторальної краси, автори надихалися місцевою говіркою.

Вибір читачів: Будинок-теплиця від Маргіт-Крістін Солібакке Клів, Норвегія

Будинок-теплиця від Маргіт-Крістін Солібакке Клів / Фото Dwell

Норвезька архітекторка Маргіт-Крістін Солібакке Клів побудувала будинок у гущавині ялинового лісу. Вона інкапсулювала його в гігантську оранжерею. Оболонка зі скла дозволяє вирощувати всередині овочі, фрукти, виноград, цитрусові, зелень цілий рік.

Сам будинок натхненний традиційними норвезькими сараями, пофарбованими у червоний. Стійку такого ж кольору Маргіт використовує для миття та підготовки овочів, а мінітеплицю всередині будинку – для укриття молодих саджанців в холодну пору року.

Номінація "Реновації"

Переможець та вибір читачів: проєкт Loom House, Вашингтон. Архітектура – Miller Hull Partnership



Проєкт Loom House, Вашингтон. Архітектура – Miller Hull Partnership / Фото Dwell

Будинок на острові Бейнбрідж у Вашингтоні був відзначений комісією, як вдалий приклад інтеграції природного ландшафту у дизайн, створений людиною.

Друге місце: резиденція Casa Keçe, Париж. Дизайн – Алікс та Онур Кече

Резиденція Casa Keçe, Париж / Фото Dwell

Сімейна резиденція Casa Keçe у Парижі – це реставрована резиденція 1892 року, розташована в заповіднику Вексен. Головною деталлю, яка виділила проєкт з-поміж конкурентів, став кольоровий бетон.

Номінація "Модульні будинки"

Переможець: житловий будинок Quonset, Детройт, штат Мічіган. Дизайн та архітектура – Undecorated та Studio Detroit



Будинок Quonset у Детройті / Фото Dwell

У новому будинку Quonset, що з'явився в одному з районів Детройта, розташовано 6 квартир і 2 робочі приміщення. Усі вони оточені ретельно продуманою "зеленою" зоною. Зібрано будівлю зі сталевих модулів, які виготовляє компанія SteelMaster.

Судді конкурсу оцінили оригінальний та недорогий спосіб створити житловий простір для кількох сімей.

Друге місце: резиденція Casa Mirador, Еквадор. Архітектура – RAMA estudio



Архітектурна студія RAMA зібрала будинок зі скла / Фото JAG Studio

З початком пандемії еквадорська сім'я, що постійно роз'їжджала по світу із двома маленькими доньками вирішила облаштуватися у спокійному місці. Ним став схил пагорба з сосновим лісом, на околицях невеликого сільськогосподарського поселення у високогір'ї Кіто. Архітектори з RAMA estudio зібрали для замовників будинок зі скла та сталевих балок, що дозволило ізолюватися, не "засмічуючи" при цьому ландшафт.

Вибір читачів: будинок C-Home поблизу Гудзона, Нью-Йорк. Дизайн – студія LOT-EK



Приватний житловий будинок із морських контейнерів / Фото Dwell

Щоб спорудити цей двоповерховий будинок для сім'ї з дітьми, архітектури студії LOT-EK, які спеціалізуються на виготовленні нестандартних будівель, використали 6 модулів із кортенівської сталі. Особливо ефектно у новобудові виглядає діагональне скління.

Номінація "Невеликі простори"

Переможець: будинок Jesse's House, Остін, штат Техас. Архітектура та дизайн – Jobe Corral Architects

Будинок Jesse's House, Остін, штат Техас / Фото Dwell

У Східному Остіні є особливе селище – Community First! Village, в якому будують будинки для малозабезпечених верств населення. І цьогоріч завдяки номінації "Невеликі простори" про це поселення дізналося дещо більше людей.

Річ у тім, що перемогу отримав будинок місцевого жителя Джессі Брауна, який до цього 30 років не мав даху над головою. Журі конкурсу вирішило підтримати ініціативу селища, яке "не тільки підвищує якість життя, а й забезпечує важливий простір для соціалізації".

Друге місце: будинок Seroro House, Сеул, Корея. Архітектура - Smaller Architects



"Вертикальний" будинок у самому центрі Сеула / Фото Byun Jongseok

Мінвук Чой з компанії Smaller Architects побудував будинок у центрі Сеула – місці, зафіксовано чи не найвищі ціни на землю. Крихітка ділянка, на якій зараз розташований будинок-вежа, ледве продалася, оскільки ніхто не уявляв, що із нею робити та як використовувати надалі. На щастя, архітектор знайшов рішення та отримав з це нагороду Dwell.

Вибір читачів: будиночок у Скелястих горах, Альберта, Канада. Архітектура – Наталі та Грег Купфер



Крихітна хатина у горах Альберти / Фото Grant Harder

Читачі Dwell віддали свої голоси за цю крихітну хатку у канадських горах. На думку більшості із них, вона є милою та економічною.

Номінація "Сади"

Переможець: будинок Mit Chit House, Бангкок. Архітектура – Looklen Architects



Сімейна резиденція Mit Chit House/ Фото Varp Studio

У цієї сімейної резиденції в Бангкоку 4 дворики з деревами, через що складається відчуття, що дворівневі інтер'єри тут начебто "проростають" між гілками. Через ефект присутності у саду, журі присудило проєкт перемогу у номінації.

Друге місце: будівля Chiapas 168 на чотири квартири, Мехіко. Дизайн – Vertebral



Апартаменти в Chiapas 168, Мехіко / Фото Onnis Luque

Будинок на 4 квартири в Мехіко спроєктований таким чином, щоб забезпечити усім мешканцям вільний доступ на зелені тераси.

Номінація "Кухні"

Переможець та вибір читачів: кухня в будинку Round House, Лос-Альтос-Хіллз, Каліфорнія. Дизайн – Feldman Architecture



Футуристична кругла кухня в стилі 60-х / Фото Adam Rouse

Друге місце: кухня в будинку в Мельбурні, Австралія. Автор проєкту – дизайнер Кім Кнайп



Кухня ручної роботи з переробленої деревини / Фото Lisa Cohen