"Теплий тренд": які відтінки кухонних шаф зараз найпопулярніші

Дизайнери кажуть, що у 2024 році популярними будуть багато кольорів та відтінків кухонних шаф. Проте одна колірна тенденція буде однозначно домінувати.

Це тенденція з особливим акцентом на землистих нейтральних тонах. Дизайнери полюбили цей природний і органічний вигляд шаф на кухнях у 2024 році – вони створюють затишну й привабливу атмосферу.

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Тренд на теплі землисті відтінки

У 2023 році ми спостерігали пожвавлення яскравих трендів, таких як дофаміновий декор чи максималістський стиль. Та на початку 2024 року як дизайнери, так і звичайні власники помешкань, знову почали використовувати нейтральні кольори.

Кухня повністю в землистих тонах / Фото Michael P. H. Clifford

У той час, як типові мінімалістські інтер'єри ризикують створювати холодну й незатишну атмосферу, дизайни кухонь у землистих тонах пропагують новий "теплий мінімалізм". Вони створюють спокійний і натхненний природою вигляд.

До землистих відтінків належать: піщано- та світло-бежевий, теплі грибні й глиняні відтінки, а також майже всі відтінки коричневого.

Бежева кухня в сільському стилі / Фото British Standard

Дизайнери зазначають, що це основна тенденція для кухонь у 2024 році. Усі зазначені кольори є ідеальним вибором через те, що вони класичні й позачасові. Як би не змінювалися тренди, теплі землисті тони ніколи не вийдуть з моди, максимум – будуть менш популярними.