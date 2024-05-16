Також до трійки лідерів увійшли Нью-Гемпшир та Небраска. Ось рейтинг від US News & World Report з десятьма найкращими штатами США.
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ТОП-10 штатів у США
- Юта (середня вартість будинку – 604,1 тисячі доларів);
- Нью-Гемпшир (582 тисячі доларів);
- Небраска (360 тисяч доларів);
- Міннесота (406,8 тисячі доларів);
- Айдахо (573,2 тисячі доларів);
- Айова (309,2 тисячі доларів);
- Вермонт (464,4 тисячі доларів);
- Вашингтон (644,4 тисячі доларів);
- Флорида (450 тисяч доларів);
- Массачусетс (800 тисяч доларів).
Варто зазначити, шо Юту називають центром для стартапів і технологічних підприємців. За даними Бюро статистики праці США, у штаті низький рівень безробіття – лише 2,8% у березні, хоча загальнонаціональний рівень був 3,8%.
Солт-Лейк-Сіті – столиця та найпопулярніше місто Юти / Фото Pexels
Штати оцінювали за вісьмома категоріями: охорона здоров'я, освіта, економіка, інфраструктура, можливості, фінансова стабільність, злочинність і виправні установи, природне середовище. Експерти врахували понад 70 показників і проаналізували десятки тисяч джерел.