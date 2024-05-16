Также в тройку лидеров вошли Нью-Гемпшир и Небраска. Вот рейтинг от US News & World Report с десятью лучшими штатами США.

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ТОП-10 штатов в США

  1. Юта (средняя стоимость дома – 604,1 тысячи долларов);
  2. Нью-Гемпшир (582 тысячи долларов);
  3. Небраска (360 тысяч долларов);
  4. Миннесота (406,8 тысячи долларов);
  5. Айдахо (573,2 тысячи долларов);
  6. Айова (309,2 тысячи долларов);
  7. Вермонт (464,4 тысячи долларов);
  8. Вашингтон (644,4 тысячи долларов);
  9. Флорида (450 тысяч долларов);
  10. Массачусетс (800 тысяч долларов).

Стоит отметить, шо Юту называют центром для стартапов и технологических предпринимателей. По данным Бюро статистики труда США, в штате низкий уровень безработицы – всего 2,8% в марте, хотя общенациональный уровень был 3,8%.

Недвижимость Аналитика рынка Юта Лучший штат в США Лучший штат в СШАСолт-Лейк-Сити – столица и самый популярный город Юты / Фото Pexels

Штаты оценивали по восьми категориям: здравоохранение, образование, экономика, инфраструктура, возможности, финансовая стабильность, преступность и исправительные учреждения, природная среда. Эксперты учли более 70 показателей и проанализировали десятки тысяч источников.