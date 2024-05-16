10 штатів, які визнали найкращими для життя в США у 2024 році

Вже два роки поспіль Юту визнають найкращим штатом для життя у США. Причин багато: штат посідає друге місце за освітою, третє за економікою та інфраструктурою та шосте за фіскальною стабільністю у США.

Також до трійки лідерів увійшли Нью-Гемпшир та Небраска. Ось рейтинг від US News & World Report з десятьма найкращими штатами США.

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ТОП-10 штатів у США

Юта (середня вартість будинку – 604,1 тисячі доларів); Нью-Гемпшир (582 тисячі доларів); Небраска (360 тисяч доларів); Міннесота (406,8 тисячі доларів); Айдахо (573,2 тисячі доларів); Айова (309,2 тисячі доларів); Вермонт (464,4 тисячі доларів); Вашингтон (644,4 тисячі доларів); Флорида (450 тисяч доларів); Массачусетс (800 тисяч доларів).

Варто зазначити, шо Юту називають центром для стартапів і технологічних підприємців. За даними Бюро статистики праці США, у штаті низький рівень безробіття – лише 2,8% у березні, хоча загальнонаціональний рівень був 3,8%.

Солт-Лейк-Сіті – столиця та найпопулярніше місто Юти / Фото Pexels

Штати оцінювали за вісьмома категоріями: охорона здоров'я, освіта, економіка, інфраструктура, можливості, фінансова стабільність, злочинність і виправні установи, природне середовище. Експерти врахували понад 70 показників і проаналізували десятки тисяч джерел.