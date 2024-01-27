Які типи планування кухні є найефективнішими: експерти назвали три варіанти

Кухня має бути не лише красивою й відповідати улюбленим трендам, а й зручним і практичним місцем для приготування їжі. Експерти кажуть, що є три типи планування кухні, серед яких треба обирати.

Естетика насправді важлива, але ідеї планування кухні також мають бути практичними. Ви маєте розуміти, що кухня – це найперше робочий простір, який має бути зручним для спільного користування, де можна буде легко пересуватися й перебувати кільком членам сім'ї. Ось які типи планування є найкращими з точки зору ефективності.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Макет на основі робочого трикутника

Більшість експертів зійшлися на думці, що найкраще почати з робочого трикутника.

"Планування кухні має визначатися в основному центрами активності. Нам подобається використовувати каркас робочого трикутника, який складається із зон підготовки, зберігання та приготування їжі. Одним із прикладів цього підходу є розміщення раковини плити та холодильника в трикутнику", – переконують фахівці.

Планування кожної кухні буде різним залежно від простору, але правило залишається незмінним. Детальніше про цей тип планування можна дізнатися тут.

U-подібне планування

Затишна кухня за U-подібним плануванням / Фото deVOL

"У великих прямокутних кухнях U-подібне планування передбачає більше місця на стільницях і прискорює виконання завдань. Цей формат ідеально підходить для членів сім'ї, які люблять приймати велику кількість гостей", – розповідає нью-йоркський дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Якщо ви виокремили велике приміщення для кухні, то цей тип планування – дуже розумний вибір.

"Кухня на камбузі"

А цей тип планування з дуже цікавою назвою буде ідеальним для вузьких і довгих приміщень. Це означає, що господарям потрібно буде зосередитися на виборі лише багатофункціональних девайсів і подбати про місця для зберігання.

"Високі шафи до стелі на кумбузній кухні допомагають використати кожен сантиметр кімнати. І якщо дозволяє простір, можна поставити невеликий столик або табурети вздовж однієї стіни", – кажуть експерти.

Дизайн кухні назвали камбузним через схожість з кухнею на кораблі, яку іноді називають камбузом. Ось кілька прикладів такого планування.