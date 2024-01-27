Эстетика действительно важна, но идеи планирования кухни также должны быть практичными. Вы должны понимать, что кухня – это первое рабочее пространство, которое должно быть удобно для совместного пользования, где можно будет легко передвигаться и находиться нескольким членам семьи. Вот какие типы планирования наилучшие с точки зрения эффективности.

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Макет на основе рабочего треугольника

Большинство экспертов сошлись во мнении, что лучше всего начать с рабочего треугольника.

"Планирование кухни должно определяться в основном центрами активности. Нам нравится использовать каркас рабочего треугольника, состоящий из зон подготовки, хранения и приготовления пищи. Одним из примеров этого подхода является размещение раковины плиты и холодильника в треугольнике", – убеждают специалисты.

Планировка каждой кухни будет разной в зависимости от пространства, но правило остается неизменным. Подробнее об этом типе планирования можно узнать здесь.

U-образная планировка

Уютная кухня за U-образной планировкой / Фото deVOL

"В больших прямоугольных кухнях U-образная планировка предполагает больше места на столешницах и ускоряет выполнение задач. Этот формат идеально подходит для членов семьи, которые любят принимать большое количество гостей", – рассказывает нью-йоркский дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Если вы выделили большое помещение для кухни, то этот тип планировки – очень разумный выбор.

"Кухня на камбуге"

А этот тип планировки с очень интересным названием будет идеальным для узких и длинных помещений. Это значит, что хозяевам нужно будет сосредоточиться на выборе только многофункциональных девайсов и позаботиться о местах для хранения.

"Высокие шкафы к потолку на кумбузной кухне помогают использовать каждый сантиметр комнаты. И если позволяет простор, можно поставить небольшой столик или табуреты вдоль одной стены", – говорят эксперты.

Дизайн кухни назвали камбузным из-за сходства с кухней на корабле, которую иногда называют камбузом. Вот несколько примеров такой планировки.