Зазвичай кухня – це обмежене й вузьке приміщення. Однак у цій невеличкій кімнаті можна створити простір мрії за допомогою камбузного стилю.

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Що таке камбузна кухня

Дизайн кухні назвали камбузним через схожість з кухнею на кораблі, яку іноді називають камбузом. Така кухня має форму довгого коридору з верхніми та нижніми шафами по обидва боки коридору.

З обох боків розташовані паралельні стійки з побутовою технікою. Деякі кухні "на камбузі" мають обідню зону, що облаштована в кінці шаф, або як продовження простору стійки у формі невеликого острова.

Переваги та недоліки камбузної кухні

Серед плюсів:

кухонний камбуз має форму, яка полегшує приготування їжі методом близького розташування всіх стільниць і приладів один біля одного;

усе доступніше, ніж у більшій площі.

кухню з камбузом прибирати легше та швидше, ніж кухні більшого розміру.

Ось які мінуси:

кухня на камбузі – це найперше про вузьке планування кухні. Це ускладнює перебування кількох людей на кухні одночасно;

часом не вистачає місця для зберігання;

у цьому типі планування може здатися, що в кухні не вистачає візуального інтересу, оскільки всі шафи та стільниці зливаються разом у довгу лінію.

Ідеї та натхнення для кухні в стилі камбуз

Довга, вузька кухня зі стільницями по обидва боки / Фото deVOL

Вдала спроба відтворити камбузну кухню в більшому приміщенні / Фото Harvey Jones

Високі шафи із вбудованою технікою / Фото Naked Kitchens