Коли найвигідніше купувати меблі до спальні: фахівці назвали два періоди в році

Купівля меблів для спальні передбачає значних інвестицій. Якщо ви хочете придбати їх за максимально вигідною ціною, то робіть це лише в правильний період часу.

Існують різні точки зору, коли мовиться про найкращий час для купівлі меблів. Проте з поради дизайнерів та меблевих експертів стає зрозуміло, що є два найкращі періоди часу, щоб інвестувати.

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Січень і лютий

З новим роком з'являється натхнення оновити щось у нашому оточенні, зокрема "вдихнути нове життя" в інтер'єр. Гарна новина полягає в тому, що якраз у січні й лютому ви, найімовірніше, знайдете вигідні пропозицію, незалежно від того, чи шукаєте ліжко для спальні, чи тумбу.

Дизайнерка інтер'єру Ніколь Каллум каже, що на початку року зазвичай низькі продажі через кілька місяців після святкового ажіотажу.

Магазини більше готові пропонувати вам кращу ціну на дорогі товари, як-от меблі для спальні, у січні та лютому, щоб вони могли виконати свою місячну норму,

– пояснює дизайнерка.

Дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський додає: "Лютий – ідеальний. Роздрібні торговці розчищають старі запаси для весняних колекцій, пропонуючи чудові знижки".

Червень і липень

"Інша чудова пора року для покупок – літні місяці червень і липень. Багато людей у відпустці або насолоджуються літом і не думають про великі покупки, відтак попит невисокий і магазини пропонують гарні знижки", – ділиться Ніколь Каллум.

Коли ж настає серпень, люди хочуть оновити свої кімнати до нового навчального року. Магазини охоче нададуть кращу пропозицію, коли попит низький – у червні та липні.