Якого кольору кухонні шафи обирають найчастіше: ось відповідь

Під час ремонту кухні постає питання, якого кольору шафи придбати. Ось що зараз обирають найчастіше.

Очевидно, що ви захочете обрати той колір, який вам подобається найбільше. Але ви також можете розглянути декоративну силу найпопулярнішого кольору кухонних шаф.

Зверніть увагу У чому різниця між житлом комфорт і бізнес-класу: пояснюємо на прикладах

Який найпопулярніший колір для кухонних шаф

Білі шафи зараз обирають найчастіше. Якщо ваша мета – створити вау-кухню, але водночас зберегти класичний і позачасовий стиль у своєму домі, тоді білі кухонні шафи – це найкращий варіант.

Існує багато відтінків білого: від яскравих чистих до відтінків з тонкими теплими або холодними вкрапленнями. Крім того, білий є ідеальним "партнером" для інших кольорів, адже він універсальний і поєднується з усіма кольорами.

Білий – універсальний колір / Фото Pexels

Білі шафи найбільше оцінять шанувальники сучасних кухонь. Та вони також однаково доречні у традиційних, фермерських і скандинавських кухнях.

Білі шафи – це ідеальний варіант для маленьких кухонь, старовинних чи котеджних з невеликими вікнами. Адже цей колір візуально збільшує простір і додає світла.

"Схема білого кольору буде дуже корисною для невеликих кухонних приміщень, особливо в поєднанні зі світлими стільницями", – каже фахівець Том Хаулі.

Білий колір додає світла / Фото Pexels