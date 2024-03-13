Найменша квартира на київському ринку нерухомості має площу всього 10,6 метрів квадратних. Її рекламують як "готовий орендний бізнес" і продають за 28 500 доларів. У гривнях вартість становить близько 1,1 мільйона, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Шість нових проєктів у Києві та ще п’ять – у Львові: КН РІЕЛ поділилася планами на 2024 рік

Найменша квартира в Києві

Житло розташоване на першому рівні 5-поверхового будинку. Спальня має площу 6,9 метрів квадратних, кухня – 2 квадрати, а санвузол ще менше – 1,7 метрів квадратних.

В оголошенні зазначають, що у квартирі зроблений сучасний ремонт, – і це справді так. За словами автора, який є представником агентства з нерухомості, житло приноситиме гарний прибуток. За його підрахунками, це 10 500 гривень на місяць.

Помешкання має площу 10 квадратних метрів / Фото OLX

З важливих деталей – меблі є лише на кухні, тож сума, яку потрібно витратити на житло, не остаточна.

Скільки коштує одна з найдешевших квартир в Україні

Один із найбюджетніших варіантів житла пропонують у селі Озера Кіровоградської області. Там двокімнатну квартиру в досить непоганому стані продають всього за 1,3 тисячі доларів.

Загальна площа квартири становить 41 квадратний метр, з яких площа кухні складає 6 квадратів. Тип опалення – індивідуальне, за допомогою твердопаливного котла. Погляньте, який вигляд має квартира.