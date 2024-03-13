Самая маленькая квартира на киевском рынке недвижимости имеет площадь всего 10,6 метров квадратных. Ее рекламируют как "готовый арендный бизнес" и продают за 28 500 долларов. В гривнах стоимость составляет около 1,1 миллиона, сообщает 24 Канал.

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Самая маленькая квартира в Киеве

Жилье расположено на первом уровне 5-этажного дома. Спальня имеет площадь 6,9 метров квадратных, кухня – 2 квадрата, а санузел еще меньше – 1,7 метров квадратных.

В объявлении отмечают, что в квартире сделан современный ремонт, – и это действительно так. По словам автора, который является представителем агентства по недвижимости, жилье будет приносить хорошую прибыль. По его подсчетам, это 10 500 гривен в месяц.

Помещение имеет площадь 10 квадратных метров / Фото OLX

Из важных деталей – мебель есть только на кухне, поэтому сумма, которую нужно потратить на жилье, не окончательная.

Сколько стоит одна из самых дешевых квартир в Украине

Один из самых бюджетных вариантов жилья предлагают в селе Озера Кировоградской области. Там двухкомнатную квартиру в довольно неплохом состоянии продают всего за 1,3 тысячи долларов.

Общая площадь квартиры составляет 41 квадратный метр, из которых площадь кухни составляет 6 квадратов. Тип отопления – индивидуальное, с помощью твердотопливного котла. Посмотрите, как выглядит квартира.