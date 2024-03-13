Розміром з комору: яку площу має найменша квартира на ринку нерухомості в Києві

У Дніпровському районі Києва продають дуже крихітну квартиру, яка за площею більше нагадує комору. Водночас коштує вона зовсім недешево.

Найменша квартира на київському ринку нерухомості має площу всього 10,6 метрів квадратних. Її рекламують як "готовий орендний бізнес" і продають за 28 500 доларів. У гривнях вартість становить близько 1,1 мільйона, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Шість нових проєктів у Києві та ще п’ять – у Львові: КН РІЕЛ поділилася планами на 2024 рік

Найменша квартира в Києві

Житло розташоване на першому рівні 5-поверхового будинку. Спальня має площу 6,9 метрів квадратних, кухня – 2 квадрати, а санвузол ще менше – 1,7 метрів квадратних.

В оголошенні зазначають, що у квартирі зроблений сучасний ремонт, – і це справді так. За словами автора, який є представником агентства з нерухомості, житло приноситиме гарний прибуток. За його підрахунками, це 10 500 гривень на місяць.

Помешкання має площу 10 квадратних метрів / Фото OLX

З важливих деталей – меблі є лише на кухні, тож сума, яку потрібно витратити на житло, не остаточна.

Скільки коштує одна з найдешевших квартир в Україні

Один із найбюджетніших варіантів житла пропонують у селі Озера Кіровоградської області. Там двокімнатну квартиру в досить непоганому стані продають всього за 1,3 тисячі доларів.

Загальна площа квартири становить 41 квадратний метр, з яких площа кухні складає 6 квадратів. Тип опалення – індивідуальне, за допомогою твердопаливного котла. Погляньте, який вигляд має квартира.