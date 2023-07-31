У Києві продають найменшу квартиру: скільки квадратів і яка вартість

Найменша квартира столиці розташована неподалік від станції метро "Чернігівська". Вона має площу всього 11,4 квадратних метра.

Автор оголошення зазначає, що крихітна квартира розташована в затишному та спокійному місці. Вартість помешкання становить 27 500 доларів.

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Дуже маленька квартира на першому поверсі

Квартира розміщена на першому поверсі п'ятиповерхового багатоквартирного будинку. Вона в гарному стані, очевидно, ремонт робили не так давно.

У помешканні є кухонний куточок та окрема мініванна кімната з туалетом та душем. Інтер'єр виконаний у білих та сірих відтінках.

"Смарт-квартира продається у вигідній комплектації: зроблено якісний ремонт; заведено всі комунікації (опалення, лічильники на світло, на воду); є кухонний блок з витяжкою та мийкою, штори, душ, унітаз; нові броньовані вхідні двері, натяжна стеля та світильники, на підлозі плитка", – зазначають в оголошенні.

Інтер'єр крихітної квартири / Фото OLX

Окрім станції метро, неподалік від будинку є супермаркети, ТРЦ, кафе, школа, садки, салони краси тощо.

Зверніть увагу, що мінімальна площа однокімнатної квартири згідно з Державними містобудівними нормами – 30 квадратів. Тож запропоноване житло більш ніж удвічі менше.