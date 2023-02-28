Мисливці за будинками шоковані приголомшливою ціною. Вони кажуть, що нерухомість виглядає як дитячий будиночок.

Зверніть увагу Стабільний дохід у нестабільних умовах: чому зараз найкращий час інвестувати в новобудови Львова

Крихітний будинок за колосальні гроші

Нерухомість з однією спальнею в Бейсінгстоку виставили на продаж ще в листопаді. Ціна за такий мініатюрний будиночок захмарна – 195 000 фунтів стерлінгів (приблизно 8,6 мільйона гривень).

Хоч будиночок дуже маленький, але там є все необхідне для життя. Воно просто упаковане в крихітний простір.



Маленьке житло, що вміщує все необхідне / Фото Mirror

Ззовні є три сходинки, що ведуть до вхідних дверей, а прикрашає їх ідеальна поштова скринька. Будиночок навіть огороджений білим парканцем.

Всередині об'єднані спальня і вітальня, а також невелика, але функціональна кухня. У ванній кімнаті є проста душова кабіна, унітаз і сушарка для рушників, а також темна дерев'яна раковина.



Кухня в будиночку / Фото Mirror

Зі зворотного боку будинку є ще одні двері. Вони ведуть до клаптика саду, що стане ідеальним місцем для відпочинку.