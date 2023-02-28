Охотники за домами шокированы потрясающей ценой. Они говорят, что недвижимость выглядит как детский домик.

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Крошечный дом за колоссальные деньги

Недвижимость с одной спальней в Бейсингстоке выставили на продажу еще в ноябре. Цена за такой миниатюрный домик заоблачная – 195 000 фунтов стерлингов (около 8,6 миллиона гривен).

Хоть домик очень маленький, но там все необходимое для жизни. Оно просто упаковано в крохотное пространство.



Маленькое вмещающее все необходимое жилье / Фото Mirror

Снаружи есть три ступени, ведущие к входной двери, а украшает их идеальный почтовый ящик. Домик даже огражден белым забором.

Внутри объединены спальня и гостиная, а также небольшая, но многофункциональная кухня. В ванной комнате есть простая душевая кабина, унитаз и полотенцесушитель, а также темная деревянная раковина.



Кухня в домике / Фото Mirror

С обратной стороны дома есть еще одна дверь. Она ведет к саду, что станет идеальным местом для отдыха.