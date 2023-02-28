У Британії продають крихітний будинок: ціна вразила всіх
Джерело:Mirror
Це найменший будинок у Великій Британії, який зараз виставлений на продаж. Його ширина становить 2,46 метра.
Мисливці за будинками шоковані приголомшливою ціною. Вони кажуть, що нерухомість виглядає як дитячий будиночок.
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Крихітний будинок за колосальні гроші
Нерухомість з однією спальнею в Бейсінгстоку виставили на продаж ще в листопаді. Ціна за такий мініатюрний будиночок захмарна – 195 000 фунтів стерлінгів (приблизно 8,6 мільйона гривень).
Хоч будиночок дуже маленький, але там є все необхідне для життя. Воно просто упаковане в крихітний простір.
Маленьке житло, що вміщує все необхідне / Фото Mirror
Ззовні є три сходинки, що ведуть до вхідних дверей, а прикрашає їх ідеальна поштова скринька. Будиночок навіть огороджений білим парканцем.
Всередині об'єднані спальня і вітальня, а також невелика, але функціональна кухня. У ванній кімнаті є проста душова кабіна, унітаз і сушарка для рушників, а також темна дерев'яна раковина.
Кухня в будиночку / Фото Mirror
Зі зворотного боку будинку є ще одні двері. Вони ведуть до клаптика саду, що стане ідеальним місцем для відпочинку.